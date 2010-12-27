Пенсионерка заработала сердечный приступ из-за долга в 300 рублей

В салоне сотовой связи старушку обвинили в невыплате по счету.

В Амурской области пожилой женщине стало плохо в салоне сотовой связи. Старушка пришла в местный офис, чтобы разобраться в возникшим по непонятной причине долгом в 300 рублей. О нем бабушка узнала из смс-сообщения. Оператор потребовал оплатить долг за незнакомый ей номер.

В салоне женщине объяснили, что пару лет назад на ее паспорт была зарегистрирована еще одна сим-карта. Одна из сотрудниц офиса пообещала, что долг спишут и пенсионерке не о чем волноваться. Для этого нужно было предоставить паспорт, но у старушки его не оказалось с собой. Ей пришлось вернуться в офис на следующий день, однако, вместо аннулирования долга, другой работник стал настаивать на том, чтобы женщина вернула деньги.

От обиды за то, что она не может доказать свою невиновность, пенсионерке стало плохо и у нее случился приступ. По случайности в это время в салоне оказалась посетительница, которая смогла оказать женщине помощь. Через некоторое время бабушку увезли в больницу на машине скорой помощи.

Как стало известно, владелец филиала подписал распоряжение о списании долга со старушки.

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