Пенсионерка скончалась у касс станции метро "Рыбацкое"

Внешних признаков насильственной смерти не найдено.

В четверг, 17 сентября, пенсионерка скончалась в метро в Невском районе. Тело было найдено в вестибюле у касс станции метро "Рыбацкое". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Внешних признаков насильственной смерти на теле 61-летней женщины не найдено. На место происшествия приезжала дочь, тело для исследования причины смерти отправили в морг.

Проверку проводит Следственный комитет.

Ранее под окнами многоэтажки на Академика Константинова нашли мертвого мужчину.

Фото: Piter.TV