Под окнами многоэтажки на Академика Константинова нашли мертвого мужчину

Жена погибшего рассказала, что у мужчины была глубокая депрессия из-за проблем с работой.

Накануне в Калининском районе Петербурга нашли тело мужчины. Его травмы оказались характерны для падения с большой высоты. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Труп лежал под окнами 15-этажного жилого дома на улице Академика Константинова. Личность погибшего удалось установить – им оказался местный житель. Его жена рассказала, что муж в последнее время находился в глубокой депрессии из-за проблем с работой.

Ранее мы писали, что в Невском районе школьнице на голову рухнула картина из гипса.

Фото: pixabay.com