В Невском районе школьнице на голову рухнула картина из гипса

У 14-летней девочки диагностировали ушибленную рану.

В понедельник, 14 сентября, в одной из школ в Невском районе Петербурга произошло ЧП. 14-летней девочке на голову рухнула картина из гипса. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились медики из больницы, в которую поступила школьница. Вечером этого же дня девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. У нее диагностировали ушибленную рану.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются детали произошедшего.

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Фото: Piter.TV