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В Невском районе школьнице на голову рухнула картина из гипса
Сегодня, 11:47
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Alena_Zinovieva

В Невском районе школьнице на голову рухнула картина из гипса

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У 14-летней девочки диагностировали ушибленную рану.

В понедельник, 14 сентября, в одной из школ в Невском районе Петербурга произошло ЧП. 14-летней девочке на голову рухнула картина из гипса. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились медики из больницы, в которую поступила школьница. Вечером этого же дня девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. У нее диагностировали ушибленную рану.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются детали произошедшего.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом.

Фото: Piter.TV

Теги: больница, картина из гипса, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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