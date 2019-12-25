Пенсионерка сгорела во время пожара в деревне Куйвози

Сейчас оперативники устанавливают причину возгорания.

Во Всеволожском районе Ленобласти накануне, 10 декабря, полыхал частный дом. Пожар произошел в деревне Куйвози на улице Мира. Спасатели в завалах нашли труп пенсионерки. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Известно, что дом, где погибла 69-летняя бабушка, принадлежит 44-летней жительнице Петербурга. Подробности случившегося уточняются.

Сейчас оперативники устанавливают причину возгорания. На место пожара приехали правоохранители. Тело пожилой жительницы дома направили в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти.

Ранее на Piter.tv: при пожаре в жилом доме на Рубинштейна пострадал мужчина.

Фото: Pxhere