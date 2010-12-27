На юго-западе Петербурга пенсионерка попала под колеса Lada Granta

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Во вторник, 13 ноября, около 8 часов утра в Красносельском районе Петербурга под колеса отечественного автомобиля попала 85-летняя бабушка. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Наезд на пенсионерку произошел возле дома №1 по улице Рихарда Зорге. За рулем автомобиля Lada Granta находился 69-летний мужчина. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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