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На юго-западе Петербурга пенсионерка попала под колеса Lada Granta
Сегодня, 11:18
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Alena_Zinovieva
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На юго-западе Петербурга пенсионерка попала под колеса Lada Granta

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Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Во вторник, 13 ноября, около 8 часов утра в Красносельском районе Петербурга под колеса отечественного автомобиля попала 85-летняя бабушка. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Наезд на пенсионерку произошел возле дома №1 по улице Рихарда Зорге. За рулем автомобиля Lada Granta находился 69-летний мужчина. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Коммунарах джип влетел в окно жилого дома.

Фото: pixabay.com

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Теги: пенсионерка попала под колеса авто , сбили пешехода
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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