Пенсионерка передала мошенникам 110 тыс. рублей на спасение дочери на Дальневосточном проспекте

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и причинением значительного ущерба гражданину.

Накануне, 23 декабря, в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, проживающая на Дальневосточном проспекте, и сообщила, что отдала мошенникам 110 тыс. рублей.

Оказалось, что днем ранее ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте, получила тяжелые травмы и находится в реанимации. Для ее "лечения" требовалось 110 тыс. рублей, которые нужно было передать другому мужчине, завернув в постельное белье. Мошенник прибыл через два часа и забрал деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее слабослышащий мошенник вынудил двух петербуржцев отдать деньги для акций в крупную фирму.

Фото: Piter.tv