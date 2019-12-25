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Слабослышащий мошенник вынудил двух петербуржцев отдать деньги для акций в крупную фирму
Сегодня, 9:39
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Слабослышащий мошенник вынудил двух петербуржцев отдать деньги для акций в крупную фирму

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Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

В среду, 15 декабря, в полицию обратился 62-летний петербуржец и сообщил, что с 12:30 10.12.2021 до 20:00 11.12.2021 к нему домой на Старорусский проспект в Шушарах пришли малознакомые по имени Илья Парганов и Чика, войдя в доверие вынудили подписать договор купли-продажи на машину "Мерседес" за 270 тыс. рублей. Вырученные средства обещали вложить в акции "Газпрома". Для оформления сделки заявитель передал мошенникам еще 40 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 310 тыс. рублей.

Через десять минут заявление приняли у 75-летней пенсионерки, которая проживает по тому же адресу. Она указала те же имена злоумышленников и обстоятельства, однако в этот раз злоумышленники просто заполучили 150 тыс. рублей.

Мошенника Илью описали как слабослышащего инвалида на вид 45-50 лет, ростом 175-180 см. 

Возбуждено уголовное дело.

Теги: вымогательство, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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