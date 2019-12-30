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Пенсионерка отдала мошенникам 1,5 миллиона за биодобавки
Сегодня, 22:35
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arteliseev

Пенсионерка отдала мошенникам 1,5 миллиона за биодобавки

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Точная сумма устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО, 25 января в полицию обратилась женщина 63 лет. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. 

По словам потерпевшей, с ноября 2019 года по 24 января 2020 года в одном из домов на Наличной улице она передавала деньги людям, которые представлялись курьерами. Женщина платила за биодобавки, открытие счета и получения компенсаций. В общей сложности, сумма составляет 1 миллион 400 тысяч. Точная сумма устанавливается оперативниками. 

Ранее мы сообщали, что автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей. 

Фото: pixabay.com

Теги: биодо, мошенничество, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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