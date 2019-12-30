Пенсионерка отдала мошенникам 1,5 миллиона за биодобавки

Точная сумма устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО, 25 января в полицию обратилась женщина 63 лет. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, с ноября 2019 года по 24 января 2020 года в одном из домов на Наличной улице она передавала деньги людям, которые представлялись курьерами. Женщина платила за биодобавки, открытие счета и получения компенсаций. В общей сложности, сумма составляет 1 миллион 400 тысяч. Точная сумма устанавливается оперативниками.

Ранее мы сообщали, что автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com