Пенсионерка из Ленобласти отдала более 300 тысяч рублей заграничному другу по переписке

Мужчина заявил, что хочет вернуться в Россию и попросил оплатить ему доставку вещей.

В среду, 21 июля, в полицию обратилась жительница деревни Немятово-2 Волховского района Ленобласти 1946 года рождения и попросила найти мошенника, которому она перевела крупную сумму денег. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 8 мая этого года в соцсети "ВКонтакте" она познакомилась с неизвестным с ником "Alvin-M-Ronald Prince", с которым продолжила общение в мессенджере Hongouts. Мужчина сообщил, что проживает заграницей, но хочет вернуться в Россию. Для этого ему необходимо оплатить доставку вещей. В период с 29 мая по 10 июля женщина перевела другу по переписке более 319 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Фото: Piter.TV