Пенсионерка из Бердянска получила 14 лет колонии за перевод 3 тыс. рублей ВСУ

Женщина пошла на этот шаг из-за негативного отношения к российской власти.

Судья назначил жительнице Бердянска наказание в виде 14 лет заключения за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.

Следствие установило, что 74-летняя женщина получила российское гражданство в октябре 2023 года. В июне 2024-го пенсионерка начала переводить деньги на счета ВСУ, для этого она использовала мобильное приложение украинского банка. В общей сложности, старушка перевела 1500 гривен - около 3,5 тысячи рублей.

Суд признал её виновной в государственной измене и назначил 14 лет колонии общего режима. Кроме того, после освобождения женщине запретят покидать определённое место на год.

Ранее мы сообщали, что в Донецке женщину приговорили к 13 годам колонии за призывы к терроризму.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)