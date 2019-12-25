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Пенсионеры Ленобласти пожаловались на неработающие лифты
Сегодня, 19:25
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smirenny

Пенсионеры Ленобласти пожаловались на неработающие лифты

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К губернатору обратилась жительница поселка Приветинское Выборгского района.

Пенсионерка обратилась во время прямой линии с губернатором и пожаловалась, что в их доме, в селе Приветинское, уже два года не работают лифты. Установить новые пообещали в 2038 году. 

Женщина уточнила, что живет с мужем на восьмом этаже. 

Возраст почтенный, так что можем не дожить до 2038 года

боится жительница региона.

Александр Дрозденко удивился сложившейся ситуации. 

Сломанный лифт надо либо ремонтировать, либо менять. По-моему, это предельно ясно

отметил глава области.

Несмотря на то, что дом находится в ведении Минобороны, Дрозденко пообещал начать решать проблему на следующий день. Также губернатор пообещал лично приехать по адресу. 

Понимаю, что от моих слов сломанный лифт не поедет, поэтому буду обращаться к военным, и если потребуется, в прокуратуру, потому что это нарушение прав жителей. Многоэтажные дома не могут оставаться два года без лифтов

заверил Дрозденко.

Ранее мы писали, что в Выборге продолжается замена лифтов. 

Фото: pixabay

Теги: отключили лифт, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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