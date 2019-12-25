Пенсионера с пробитой головой госпитализировали с улицы Орджоникидзе

Сотрудники полиции опросили сына мужчины.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля в полицию поступил звонок из больницы.

Из д. 57 по ул. Орджоникидзе был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами мужчина 1934 года рождения.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и опросили сына пенсионера. Он сообщил, что отец в силу возраста плохо видит, страдает деменцией и часто падает.

Известно, что пациент находится в тяжёлом состоянии. По факту случившегося проходит проверка.

Ранее мы сообщили, что бытовая ссора на Олеко Дундича кончилась ножевым ранением.

Фото: Pixabay