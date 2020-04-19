Бытовая ссора на Олеко Дундича кончилась ножевым ранением

Сегодня, 19 апреля, в одной из квартир д.36 по ул. Олеко Дундича произошел конфликт. Видео оказалось в распоряжении Piter.tv.
По словам очевидцев, мужчина ранил ножом человека, угрожал соседям и маленькому ребенку.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали преступника. Сейчас они выясняют причины случившегося.
Известно, что в ходе конфликта пострадала пенсионерка: злоумышленник ранил её ножом в руку.
Ранее мы сообщили, что петербурженка с ножом пыталась украть продукты в магазине.
Видео: Piter.tv
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