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Пенсионер отдал последние деньги липовому компьютерному мастеру
Сегодня, 8:58
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himif

Пенсионер отдал последние деньги липовому компьютерному мастеру

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Аферист заверил дедушку, что его роутер необходимо перепрошить.

Во вторник, 18 августа, в полицию Петербурга обратился 80-летний пенсионер. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина рассказал о визите мошенника, после которого дедушка остался без денег.

Как выяснилось, 15 августа пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что роутер мужчины необходимо перепрошить, иначе отключится интернет. Спустя некоторое время в дедушке пришел неизвестный, представившийся мастером интернет-провайдера Алексеем. "Мастер" установил на компьютер пенсионера некую программу и сообщил, что его услуга стоит 125 тысяч рублей. Пожилой мужчина признался, что у него есть всего 85 тысяч рублей, и неизвестный забрал все деньги и ушел. 

Афериста удалось задержать днем 18 августа на Ланском шоссе, им оказался 24-летний житель Вологодской области.  Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, как петербурженка перевела американскому другу из соцсетей более 600 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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