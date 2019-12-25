Петербурженка перевела американскому другу из соцсетей более 600 тысяч рублей

После перевода американец попросту исчез.

В полицию Петербурга обратилась 42-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенника. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в конце июня текущего года она познакомилась в Instagram с американским доктором Майклом Андерсоном, который якобы живет в Нью-Йорке. Между женщиной и мужчиной завязалась активная переписка. В какой-то момент американец заявил, что отправил женщине посылку с 1,2 млн рублей. В замен он попросил отправить ему за доставку круглую сумму – 607 тысяч рублей.

После перевода денег интернет-возлюбленный исчез. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Фото: Piter.TV