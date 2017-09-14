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Трагические новости Сахалина: Пенсионер сбил мужчину, который сбил пешехода

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Авария произошла на скользкой неосвещенной трассе в условиях плохой видимости.

 Накануне вечером, 13 сентября, между Южно-Сахалинском и Корсаковым произошла дорожная авария с двумя пострадавшими.

55-летний водитель "Тойота Лэнд Крузер Прадо" сбил 39-летнего пешехода, который переходил дорогу. Водитель остановил машину и поспешил к пострадавшему. В это время на него наехал автомобиль "Сузуки Джимни" под управлением 72-летнего мужчины.

Сообщается, что в момент ДТП шел дождь, данный участок трассы не освещен, а на сбитых мужчинах не было светоотражающих элементов.

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , жесть , наезд на пешехода , сахалин
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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