Пенсии станут переходным периодом к системе ИПК в России

ИПК - индивидуальный пенсионный капитал.

Россияне, которые попали под повышение пенсионного возраста, смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам. Далее механизм накопительной части пенсии внедрят в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Проректор Академии труда социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" высказал уверенность в том, что в 2019 году правительство вернется к обсуждению механизма ИПК.

Граждане, которых коснется повышение пенсионного возраста, смогут получать негосударственную часть пенсий в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). На данный момент речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года.

Долю россиян, участвующих в негосударственном пенсионном обеспечении, можно оценить как небольшую. Если мы берем зарубежные аналоги, то там практически поголовно участвуют все граждане. Такой подход дает им возможность дополнительных доходов, но в РФ у людей зачастую элементарно нет денег на достаточном уровне, чтобы участвовать в подобных программах. Александр Сафонов

Позже механизм накопительной части пенсии внедрят в индивидуальный пенсионный капитал. В ИПК любой гражданин сможет изъявить желание участвовать в накопительной пенсии в добровольном порядке и отчислять определенную сумму в негосударственные пенсионные фонды.

Пока механизм ИПК до конца не отработан, и сказать здесь что-то определенное невозможно. Последние несколько месяцев дискуссия по поводу ИПК была заморожена в связи с тем, что население, раздраженное повышением пенсионного возраста, не было готово принять тот факт, что придется потратить еще какие-то деньги на пенсионное обеспечение. Именно поэтому вопрос ИПК на время убрали из публичной повестки, но в 2019 к его обсуждению вновь вернутся. Александр Сафонов

Фото: Piter.TV