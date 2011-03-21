Пенсии петербуржцев стали меньше

Средний размер выплат составил 17 294 рубля.

По информации на 1 апреля, средняя пенсия петербуржца понизилась на 0,2% в сравнении с прошлым годом. Ее размер сегодня составляет 17 294 рубля. Об этом сообщили "Невские новости" 29 мая.

В это время в Ленобласти выплаты от государства пенсионерам стали выше на 0,5% , чем в прошлом году. Сейчас среднестатистический пенсионер из этого региона получает 16 239 рублей.

Стала известна и средняя зарплата в Петербурге. На сегодняшний день она составляет 75 тысяч рублей. Однако горожане отмечают, что в этом году доходы сократились на 0,8 процентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что правительство РФ повысило оклады военным.

Документ предусматривает также повышение пенсии бывшим сотрудникам органов Министерства внутренних дел по контролю за оборотом наркотических средств.

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