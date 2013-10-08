Пенелопа Крус сфотографировалась голой для популярного журнала

43-летняя актриса не постеснялась предстать в обнаженном виде.

Актриса Пенелопа Крус порадовала поклонников новой фотографией на обложке журнала Esquire. В ноябрьском номере 43-летняя звезда предстала в обнаженном виде.

Крус для обложки сфотографировалась без одежды, прикрыв самые интимные места тканью. Актриса продемонстрировала свою фигуру и на другом снимке, для которого она надела кружевной корсет. Пользователи социальных сетей отметили хорошую форму Пенелопы.

В интервью голливудская знаменитость вспомнила историю, когда она впервые снималась в обнаженном виде. Это произошло на площадке фильма "Ветчина, ветчина", на тот момент актрисе было 18 лет. На съемках Круз впервые познакомилась с Хавьером Бардемом, за которого она вышла замуж в 2010 году.

Фото: instagram.com/paniraki

Видео: youtube.com / bennyx