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Пенелопа Крус сфотографировалась голой для популярного журнала

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43-летняя актриса не постеснялась предстать в обнаженном виде.

Актриса Пенелопа Крус порадовала поклонников новой фотографией на обложке журнала Esquire. В ноябрьском номере 43-летняя звезда предстала в обнаженном виде.

Крус для обложки сфотографировалась без одежды, прикрыв самые интимные места тканью. Актриса продемонстрировала свою фигуру и на другом снимке, для которого она надела кружевной корсет. Пользователи социальных сетей отметили хорошую форму Пенелопы.

В интервью голливудская знаменитость вспомнила историю, когда она впервые снималась в обнаженном виде. Это произошло на площадке фильма "Ветчина, ветчина", на тот момент актрисе было 18 лет. На съемках Круз впервые познакомилась с Хавьером Бардемом, за которого она вышла замуж в 2010 году.

 

Фото: instagram.com/paniraki

Видео: youtube.com / bennyx

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Категории: Новости шоу-бизнеса Мировые новости Лента новостей

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