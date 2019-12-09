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Пеленальные столики появятся в двух петербургских музеях
Сегодня, 6:02
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lesjasap

Пеленальные столики появятся в двух петербургских музеях

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На торжественную церемонию приедет Светлана Агапитова.

В двух петербургских музеях появились пеленальные столики. Торжественное представление объектов пройдет 4 февраля. На событие приедет бывший детский омбудсмен Светлана Агапитова. Полномочия чиновницы истекли в конце января этого года. Однако нового уполномоченного по правам несовершеннолетних  в городе еще не назначили. 

Ранее именно Агапитова поддержала инициативу активиста Николая Булкина о необходимости установки подобных столов. Петербуржец является многодетным отцом. Он считает, что пеленальные столы необходимы не только в женских, но и мужских уборных.

Известно, что пеленальные столики разместятся в уборных комнатах Михайловского дворца и корпуса Бенуа Русского музея. В первом учреждении он находится в женском туалете, во втором - в помещении перед мужскими и женскими туалетными комнатами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Русскому музею передали "Портрет женщины с гранатовым кулоном".

Фото: Piter.tv
 

Теги: корпус бенуа, михайловский дворец, пеленальный стол, светлана агапитова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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