Русскому музею вернули "Портрет женщины с гранатовым кулоном"

Картину пытались вывезти в Пекин.

В Михайловский дворец доставили картину "Портрет женщины с гранатовым кулоном" художника Бориса Иогансона. Ранее картину едва не похитили контрабандисты, ее пытались вывезти в Китай.

Китайцы пытались незаконно пронести картины через таможенную границу в аэропорту Пулково. Специалисты установили, что картины представляют культурную ценность, в частности "Портрет женщины с гранатовым кулоном" представляет особую культурную ценность. Сами контрабандисты получили по 2 года в колонии общего режима.

Ранее мы показывали, как выглядит отреставрированная "Святая Русь" в Русском музее.

Видео: Piter.TV