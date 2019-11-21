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Русскому музею вернули "Портрет женщины с гранатовым кулоном"

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Картину пытались вывезти в Пекин.

В Михайловский дворец доставили  картину "Портрет женщины с гранатовым кулоном" художника Бориса Иогансона. Ранее картину едва не похитили контрабандисты, ее пытались вывезти в Китай.

Китайцы пытались незаконно пронести картины через таможенную границу в аэропорту Пулково. Специалисты установили, что картины представляют культурную ценность, в частности "Портрет женщины с гранатовым кулоном" представляет особую культурную ценность. Сами контрабандисты получили по 2 года в колонии общего режима.

Ранее мы показывали, как выглядит отреставрированная "Святая Русь" в Русском музее.

Видео: Piter.TV

Теги: борис иоганс, михайловский дворец, портрет женщины с гранатовым кулоном, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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