Педофил подкараулил девочку в лифте доме на Заречной улице

О домогательствах со стороны мужчины к дочери сообщила мать ребёнка.

В четверг, 21 июля, мужчина зашёл в лифт дома №33 на Заречной улице с девятилетней девочкой. Гражданина подозревают в педофилии. Об этом стало известно Piter.TV.

Мать ребёнка рассказала полиции, что неизвестный совершил с её дочерью насильственные действия сексуального характера примерно в 23:20. В доме отсутствуют камеры видеонаблююдения, поэтому установить личность мужчины сразу не удалось.

Злоумышленника ищут по описанию пострадавшей девочки: по её словам, ему примерно сорок лет, одет в тёмную одежду, внешность неславянская.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти педофил приставал в продуктовом магазине к ребенку.

Фото: Piter.TV