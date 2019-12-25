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Педофил подкараулил девочку в лифте доме на Заречной улице
Сегодня, 13:36
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Педофил подкараулил девочку в лифте доме на Заречной улице

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О домогательствах со стороны мужчины к дочери сообщила мать ребёнка.

В четверг, 21 июля, мужчина зашёл в лифт дома №33 на Заречной улице с девятилетней девочкой. Гражданина подозревают в педофилии. Об этом стало известно Piter.TV.

Мать ребёнка рассказала полиции, что неизвестный совершил с её дочерью насильственные действия сексуального характера примерно в 23:20. В доме отсутствуют камеры видеонаблююдения, поэтому установить личность мужчины сразу не удалось. 

Злоумышленника ищут по описанию пострадавшей девочки: по её словам, ему примерно сорок лет, одет в тёмную одежду, внешность неславянская. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти педофил приставал в продуктовом магазине к ребенку.

Фото: Piter.TV

Теги: заречная улица, криминал, педофилия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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