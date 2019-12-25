Педофил подкараулил девочку в лифте доме на Заречной улице

В четверг, 21 июля, мужчина зашёл в лифт дома №33 на Заречной улице с девятилетней девочкой. Гражданина подозревают в педофилии. Об этом стало известно Piter.TV.
Мать ребёнка рассказала полиции, что неизвестный совершил с её дочерью насильственные действия сексуального характера примерно в 23:20. В доме отсутствуют камеры видеонаблююдения, поэтому установить личность мужчины сразу не удалось.
Злоумышленника ищут по описанию пострадавшей девочки: по её словам, ему примерно сорок лет, одет в тёмную одежду, внешность неславянская.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти педофил приставал в продуктовом магазине к ребенку.
Фото: Piter.TV
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