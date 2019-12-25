PayPal прекращает переводы внутри России

Сервис принял такое решение из-за поправок в законе "О национальной платежной системе".

Международный платёжный сервис PayPal с сегодняшнего дня прекращает переводы внутри России. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что платформа по-прежнему будет поддерживать международные платежи — граждане РФ смогут отправлять деньги через сервис за границу и получать переводы от иностранных граждан.

Отмечается, что сервис принял решение отказаться от внутренних переводов из-за поправок в законе "О национальной платежной системе".

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что в этой новости нет ничего позитивного, так как уход PalPal с внутреннего российского рынка повлечёт за собой серьёзные изменения.

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