"Усы или лысая голова": в Сети обсуждают шуточную интригу прошедших выборов

Павел Грудинин проиграл спор молодому журналисту и видеоблоггеру.

В начале февраля героем популярного Интернет - шоу "ВДудь" стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. В конце беседы политик предложил Юрию Дудю заключить шуточное пари: если он на выборах президента наберет больше 15 %, то журналист побреется налысо. В противном случае, Павел Грудинин обещал Дудю сбрить свои усы.

То есть вас никто никогда не видел без усов? - уточнил Дудь. Никто - подтвердил Грудинин.

Вечером 18 марта, после половины подсчитанных голосов, Грудинин набирал 15,6%. Многие уже ждали нового выпуска "ВДудя" с лысым ведущим. Но уже сегодня, после полного завершения подсчетов, стало известно, что кандидат от КПРФ набрал всего 11,81%. К слову, это самый низкий результат за всю историю партии.

Многие СМИ уже пошутили по поводу смены имиджа нового лидера КПРФ. Не остался в стороне и второй участник спора, сохранивший свою прическу. Уже утром Юрий Дудь напомнил политику на проигранном споре в социальных сетях. На своей странице в Инстаграмм журналист выложил фотографию с советской бритвой "Ленинград". Этот снимок Дудь решил оставить без комментария. Павел Грудинин пока никак не комментировал исход выборов.



Видео: YuoTube / "ВДУДЬ".

Фото: Инстаграмм / yurydud.