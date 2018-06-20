Павел Ёлкин: "Дух классического балета невозможно удержать. Мир меняется"

Генеральный директор Санкт-Петербургского Театра Балета им. П. И.Чайковского Павел Ёлкин поделился с журналистами PITER.TV своим мнением о классическом балете, как явлении.

- Действительно ли, классический балет умирает?

- Тяжелый вопрос. Скажу так: что, слава Богу, что существуют такие столпы, как Мариинский театр, Михайловский театр, Большой театр. В них существует ещё дух классического балета, который держится. Его тяжело сейчас удержать, правда, потому что мир меняется. Но великолепное руководство этих театров, руководители, спасибо им большое, что они держатся. И благодаря этому, смотря на эти флагманы, а любой театр, в частности и наш, который не государственный, смотрят на то, что происходит в больших театрах. И конечно также продолжает сохранять наследие, и всё-таки, чтобы он не умирал. Да, есть, например, некоторые моменты, с которыми я не согласен, что происходит в больших театрах. Но опять же я в своём театре сохраняю эту традицию, и сколько даст мне Бог жизни, я всё время буду это сохранять. Поэтому ещё раз повторюсь тяжело ответить на этот вопрос, наверное, всё-таки да, тяжелое время для классического балета, но мне кажется, у нас получается его сохранить.

Павел Ёлкин, Генеральный директор Санкт-Петербургского Театра Балета им. П. И.Чайковского