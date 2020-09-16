Павел Дуров составил список самых переоценённых и недооценённых вещей в жизни

Создатель "Телеграма" подчеркивает, что соцести - это поток мусора, захламленного ум. Он порекомендовал отключиться от всех интернет-сервисов.

В день своего рождения Павел Дуров, создатель "Вконтакте" и "Телеграма" составил списки недооцененных и переоцененных вещей. Об этом сообщает "Фонтанка".

В топ вещей, которые люди не ценят, вошли сон, потому что "он повышает иммунитет и творческие способности,а также даёт человеку психологическую стабильность", природа как естественная среда обитания человека и одиночество. по мнению Дурова, последний даёт человеку свободу мысли для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

Первое место в топе переоцененных вещей заняли большие города, потому что они являются источниками загрязнения, шума и преступности. Рестораны также вошли в этот топ. По мнению Дурова, эти заведения самый медленный и неэффективный способ получить еду.

Создатель "Телеграма" уверен, что благодаря жаркой погоде можно быстро состариться и заработать рак, поэтому он предпочитает холодные температуры, которые "очищают дух, тело и разум".

"Сомнительной инвестицией" Павел Дуров окрестил недвижимость, предпочтение он отдает аренде. Создатель "Телеграма" подчеркивает, что соцести - это поток мусора, захламленного ум. Он порекомендовал отключиться от всех интернет-сервисов.

Завершают топ советы знаменитостей. По мнению Дурова, для всех важных вещей в жизни лучше всего полагаться на твёрдую науку и мнение экспертов.

Павел Дуров — русский предприниматель и стартапер. В начале 2000-х основал социальную сеть "ВКонтакте", которую позже выкупил Mail.ru Group Алишера Усманова. В 2013 году основал мессенджер Telegram. Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд.

Ранее петербуржцы пожаловались на сбои в работе "Вконтакте".

Фото: pexels

