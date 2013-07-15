Петербуржцы пожаловались на сбои в работе "Вконтакте"

Согласно данным Downdetector, больше всего претензий в двух городах зафиксировано примерно в 12.00. Так, за минуту поступило 524 сообщения.

В воскресенье, 10 октября, пользователи социальной сети "ВКонтакте" из Петербурга и Москвы пожаловались на сбои в работе. Об этом сообщили на сайте Downdetector.

Согласно данным Downdetector, больше всего претензий в двух городах зафиксировано примерно в 12.00. Так, за минуту поступило 524 сообщения.

Как уточняет ТАСС, представитель "ВКонтакте", рассказал, что об этих сбоях в компании известно и сейчас ведутся работы по их устранению.

Недавно Piter.tv писал, что в начале сентября пользователи вновь пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте". Тогда 90% пользователей не смогли зайти на сайт. При входе в соцсеть можно было увидеть белый фон с надписью "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Ранее в работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой. Проблемы с соцсетями и мессенджером начались примерно после 18:35. Проблемы фиксируют в США, Канаде, Германии, Италии, России и других странах. Большинство пользователей жалуется на отсутствие соединения с сервером и сбои в приложении.

Фото: pexels