Патриарх Кирилл выступил против чайлдфри

Глава РПЦ объяснил, что стране нужды многодетные семья ради выживания.

Многодетность названа Русской православной церковью важным условием существования и развития нашей страны. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Глава РПЦ пояснил, что говорит о непременном условием существования и развития цивилизации, поэтому в России не должно быть чайлдфри* (* - Закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения был подписан президентом России 23 ноября 2024 года. Документ вступил в силу 3 декабря 2024 года). Священнослужитель заметил, что важно пропагандировать нормальный, здоровый семейный образ жизни.

Если им нравится чайлдфри – идите этим путём, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Следовательно, предстоятель РПЦ, нормальный, здоровый семейный образ жизни и многочадие являются непременным условиям существования нашей цивилизации и развития отечества.

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Фото и видео: Вконтакте / Телеканал СПАС