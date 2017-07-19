Патриарх Кирилл завел страницу в Instagram и запостил неформальное видео

В Instagram появилась официальная страница главы Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл продолжает осваивать социальные сети. Вслед за страничкой во "ВКонтакте" глава Русской Православной Церкви открыл профайл на Instagram. Речь идет о странице "День Патриарха" - @dayofpatriarch. Она появилась в системе популярнейшей социальной сети днем 1 марта. То, что это официальная страница предстоятеля РПЦ, уже заявили в пресс-службе Московского патриархата.

В частности, руководитель пресс-службы Александр Волков прокомментировал цель, с которой создавался "День Патриарха". Он объяснил, что там будут размещаться фото и видео, которые не попадают в официальные альбомы сайта патриархата. Александр Волков охарактеризовал контент в "Дне Патриарха" как "неофициальные материалы".

За 2 часа существования на странице патриарха Кирилла были размещены 2 поста. Это портретное фото предстоятеля Церкви и видео-бекстейдж, снятое во время его общения с болгарскими журналистами. По состоянию на 14.00 на "День Патриарха" подписались более 250 юзеров.

Отметим, что страница пока что не получила официальный статус от Instagram. Поэтому многие могут спутать ее с многочисленными фейковывми площадками под именем патриарха Кирилла в социальной сети.

Видео: День Патриарха, Instagram