Патриарх Кирилл завел страницу в Instagram и запостил неформальное видео

Патриарх Кирилл продолжает осваивать социальные сети. Вслед за страничкой во "ВКонтакте" глава Русской Православной Церкви открыл профайл на Instagram. Речь идет о странице "День Патриарха" - @dayofpatriarch. Она появилась в системе популярнейшей социальной сети днем 1 марта. То, что это официальная страница предстоятеля РПЦ, уже заявили в пресс-службе Московского патриархата.
В частности, руководитель пресс-службы Александр Волков прокомментировал цель, с которой создавался "День Патриарха". Он объяснил, что там будут размещаться фото и видео, которые не попадают в официальные альбомы сайта патриархата. Александр Волков охарактеризовал контент в "Дне Патриарха" как "неофициальные материалы".
За 2 часа существования на странице патриарха Кирилла были размещены 2 поста. Это портретное фото предстоятеля Церкви и видео-бекстейдж, снятое во время его общения с болгарскими журналистами. По состоянию на 14.00 на "День Патриарха" подписались более 250 юзеров.
Отметим, что страница пока что не получила официальный статус от Instagram. Поэтому многие могут спутать ее с многочисленными фейковывми площадками под именем патриарха Кирилла в социальной сети.
Видео: День Патриарха, Instagram