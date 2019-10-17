Признание Украинской православной церкви является "каноническим сумбуром".

Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию. Он считает, что признание раскольнической Православной церкви Украины нарушит единство. По мнению патриарха, эта ситуация затрагивает саму суть межцерковных отношений. Об этом сообщили в ТАСС.

Спикер добавил, что членам Синода нужно принять "ответное решение с полной ответственностью". Он призывает обратить внимание на негативные последствия православного единства и необходимость дать ответ перед верующими людьми.

Напомним, что ПЦУ создана на основе двух неканонических церквей - Киевского патриархата и автокефальной ПЦ. В январе патриарх Кирилл заявил, что Константинополь "внес канонистический сумбур" из-за легализации ПЦУ.4

Ранее Piter.tv писал о том, что Патриарх Кирилл приравнял либерализм к греховной идее.

Видео: YouTube/ Orthodox Church

.