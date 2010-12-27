Патриарх Кирилл посетит Петербург 15 октября

Подробности визита главы РПЦ Piter.TV рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Патриарх Московский и всея Руси посетит Северную столицу с Первосвятительским визитом в предстоящий вторник, 15 октября.

Утром глава РПЦ возглавит божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. По завершении богослужения на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря он совершит заупокойную литию.

Днем в синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления состоится торжественный акт, посвященный 90-летию известного церковного деятеля, митрополита Никодима (Ротова). В рамках мероприятия запланирован показ документального фильма о митрополите Никодиме и концерт.

Отметим, что 15 октября – 90 лет со дня рождения духовного наставника и учителя патриарха.

Фото: kremlin.ru