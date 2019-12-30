Патриарх Кирилл призвал искоренять аборты ради увеличения населения на 10 млн

По его мнению, таких результатов при отсутствии абортов можно добиться за 10 лет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как можно увеличить народонаселение страны на 10 миллионов человек за 10 лет. Священнослужитель заявил, что этому поможет вывод из системы ОМС абортов. Вопрос обсудили в ходе Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

Патриарх уверен, что аборты нужно полностью искоренять из жизни россиян, поскольку иные способы "не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения". По мнению предстоятеля РПЦ, количество абортов естественно сократится, когда это процедуру выведут из системы обязательного медицинского страхования. Аборты, сделанные по желанию, а не по медицинским показаниям мешают российской демографии.

Также патриарх отметил, что тема ценности жизни человека должна быть для церкви ведущей в ее диалоге с системой здравоохранения и социумом, заинтересованным в увеличении народонаселения. Ранее в РПЦ признали эмбрион человеческим существом, а аборт приравняли к убийству.

Ранее мы рассказывали, что под Екатеринбургом планируют построить крупнейший в мире православный храм.

Видео: YouTube / Orthodox Church, AFP news agency