Патриарх Кирилл нашел связь между ЛГБТ и отказом от наличных

РПЦ выступает против отказа от наличных.

Патриарх Кирилл заявил, что отказ от наличных может привести к ограничению человеческой свободы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия".

Патриарх пояснил, что Русская Православная церковь очень обеспокоена данным вопросом. По его мнению, в какой-то момент доступ к картам может быть открыт только в ответ на человеческую лояльность.

В качестве примера Патриарх рассказал про одну из стран Европы, где чтобы получить гражданство или вид на жительство, люди должны согласиться с определенными условиями. А условия эти, по его словам, связаны с темой ЛГБТ. Если человек не соглашается, его отправляют в отсев.

Представитель РПЦ задался вопросом, а что если доступ к финансам будет ограничен такими же условиями. Патриарх заключил, что "об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос".