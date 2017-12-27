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Патриарх Кирилл нашел связь между ЛГБТ и отказом от наличных
Сегодня, 16:15
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nadiputintseva
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Патриарх Кирилл нашел связь между ЛГБТ и отказом от наличных

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РПЦ выступает против отказа от наличных.

Патриарх Кирилл заявил, что отказ от наличных может привести к ограничению человеческой свободы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия".

Патриарх пояснил, что Русская Православная церковь очень обеспокоена данным вопросом. По его мнению, в какой-то момент доступ к картам может быть открыт только в ответ на человеческую лояльность.

В качестве примера Патриарх рассказал про одну из стран Европы, где чтобы получить гражданство или вид на жительство, люди должны согласиться с определенными условиями. А условия эти, по его словам, связаны с темой ЛГБТ. Если человек не соглашается, его отправляют в отсев.

Представитель РПЦ задался вопросом, а что если доступ к финансам будет ограничен такими же условиями. Патриарх заключил, что "об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос".

Теги: лгбт , новости россии , политика , рпц
Категории: Новости России

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