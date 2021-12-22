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Патриарх Кирилл: "Россия никогда ни на кого не нападала"

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Глава Русской Православной церкви выразил надежду, что Россия останется любима Богом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал во время проповеди в Архангельском соборе в Москве о том, что Россия никогда ни на кого не нападала. Сегодня, 3 мая, православные верующие отмечают день Радоницы.

Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Дай Бог, чтобы до скончания века наша страна была сильной, могучей, и одновременно, любимой Богом.

патриарх Кирилл.

За Литургией пел хор Патриаршего подворья храмов в Зарядье. 

Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

Ранее Piter.tv писал о том, что Папа Римский Франциск готов встретиться с Владимиром Путиным, но пока не получил ответа от Кремля.

Фото и видео: YouTube / tvsoyuz

 

Теги: патриарх кирилл, радоница
Категории: Лента новостей, Новости России,

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