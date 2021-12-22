Патриарх Кирилл: "Россия никогда ни на кого не нападала"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал во время проповеди в Архангельском соборе в Москве о том, что Россия никогда ни на кого не нападала. Сегодня, 3 мая, православные верующие отмечают день Радоницы.
Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Дай Бог, чтобы до скончания века наша страна была сильной, могучей, и одновременно, любимой Богом.
патриарх Кирилл.
За Литургией пел хор Патриаршего подворья храмов в Зарядье.
Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.
Ранее Piter.tv писал о том, что Папа Римский Франциск готов встретиться с Владимиром Путиным, но пока не получил ответа от Кремля.
Фото и видео: YouTube / tvsoyuz
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