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Папа Римский Франциск готов встретиться с Владимиром Путиным
Сегодня, 10:42
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Папа Римский Франциск готов встретиться с Владимиром Путиным

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Только после их встречи он поедет в Украину.

Папа Римский Франциск выразил готовность приехать в Россию и обсудить урегулирование конфликта на Украине лично с Владимиром Путиным. Его слова 3 мая передала итальянская газета "Corriere della Sera". 

Понтифик рассказал, что он уже направил соответствующее обращение в Москву, но не получил ответа. Папа Римский опасается, что Владимир Путин "не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время". В Киев он поедет только после встречи с президентом РФ.

14 июня Франциск встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Фото: Reuters
 

Теги: папа римский, франциск, церковь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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