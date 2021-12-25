Папа Римский Франциск готов встретиться с Владимиром Путиным

Только после их встречи он поедет в Украину.

Папа Римский Франциск выразил готовность приехать в Россию и обсудить урегулирование конфликта на Украине лично с Владимиром Путиным. Его слова 3 мая передала итальянская газета "Corriere della Sera".

Понтифик рассказал, что он уже направил соответствующее обращение в Москву, но не получил ответа. Папа Римский опасается, что Владимир Путин "не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время". В Киев он поедет только после встречи с президентом РФ.

14 июня Франциск встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Фото: Reuters

