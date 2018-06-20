Гавань приняла судно Poesia итальянской компании MSC Cruises.

В воскресенье, 28 апреля порт "Морской фасад" открыл круизный сезон. Гавань приняла первое судно - круизный лайнер Poesia итальянской компании MSC Cruises.

Судно заметили жители Васильевского острова и рассказали об этом в группе "Сделай район лучше". Фотографии были прикреплены к посту.

В это прекрасное солнечное воскресное утро в Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад пришёл первый круизный лайнер MSC Poesia. Поздравляем с началом навигации - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы порта, в этом году 10 судов гавань примет впервые. В их число войдет Viking Jupiter круизной компании Viking Ocean Cruises и Nieuw Statendam круизной компании Holland America Line. А в июне ожидается прибытие крупного судна Explorer of the Seas американской круизной компании Royal Caribbean International пассажировместимостью 3840 человек.

В этом году прогнозируется серьезный рост потока пассажиров. Ожидается до 625 110 пассажиров, что на 1944 человек больше по сравнению с 2018 годом.

Фото: ВКонтакте/Сделай район лучше