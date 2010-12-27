В Мурманской области с рельс сошли вагоны петербургского поезда

В Мурманске с рельс сошли 20 вагонов основного состава. Пострадавших нет.

В Мурманской области, ночью 24 марта вагоны грузового поезда сошли с рельсов недалеко от станции "Выходной".

На сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщается, что с рельс основного пути сошли 20 вагонов. Уточняется, что пострадавших нет. В настоящее время следственная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

Известно, что пассажиры поездов №143 Мурманск – Вологда, №21 Мурманск – Санкт-Петербург и №15 Мурманск – Москва пересадили на автобусы и доставили от железнодорожного вокзала Мурманск до станции Магнетиты. Там люди снова пересели на поезда.

Пассажиры поездов №92, №16 Москва – Мурманск и №22 Санкт-Петербург – Мурманск со станции Магнетиты доставлялись на вокзал в Мурманске автобусами.

В настоящее время, согласно данным ОЖД, поезда, которые следуют по данному участку в Санкт-Петербург и из него, идут по расписанию.

Фото: сайт Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ