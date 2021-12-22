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Пассажиропоток в петербургской подземке не вернулся к допандемийному уровню
Сегодня, 14:17
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Пассажиропоток в петербургской подземке не вернулся к допандемийному уровню

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В этом году на метро прокатились около 545 млн человек, в 2019 году – 762,5 млн человек. 

В среднем в сутки петербургского метро посещают 2,1 млн человек – показатели не вернулись допандемийному уровню. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". 

В пресс-службе рассказали, что до пандемии в сутки в подземку заходили 2,5 млн человек. В этом году на метро прокатились около 545 млн человек, в 2019 году – 762,5 млн человек. 

Мы никаких прогнозов давать не можем, потому что это все зависит от многих факторов. Какие-то люди пересели на личный автомобиль, например, какие-то потеряли работу, студенты сидели на самоизоляции.

пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Тем временем в Петербурге вовсю идет строительство новых станций метро. Ранее мы писали, что до соединения строящихся станций метро "Казаковская" ("Юго-Западная") и "Путиловская" осталось всего 100 метров. Они станут частью новой "коричневой" линии метрополитена.

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, пассажиропоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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