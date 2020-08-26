До соединения станций метро "Казаковская" и "Путиловская" осталось бурить 100 метров

По плану станции должны открыть в 2024 году.

До соединения строящихся станций метро "Казаковская" ("Юго-Западная") и "Путиловская" осталось всего 100 метров. Они станут частью новой, "коричневой" линии метрополитена Петербурга.

Сейчас рабочие делают проходку перегонного тоннеля между станциями. За сутки удается пройти 8-10 колец. Диаметр проходческого щита составляет 6 метров. Ожидается, что станции удастся соединить в начале 2022 года. Работы ведет "Метрострой Северной столицы".

Напомним, станции "Казаковская", "Путиловская" и "Горный институт" планируют открыть в 2024 году. В следующем году на строительство петербургского метро предусмотрено 28,3 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV