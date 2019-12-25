Пассажиропоток наземного транспорта в Петербурге снизился на 91%

Накануне общественным транспортом воспользовались 581 тыс. человек.

Оперштаб Петербурга по борьбе с коронавирусом опубликовал данные по пассажиропотоку в общественном транспорте.

В четверг, 2 апреля, общественным транспортом воспользовались 581704 человек. По сравнению с аналогичным периодом год назад пассажиропоток в наземном транспорте снизился на 91%. В метрополитене стало на 88% человек меньше, в пригородных электричках — 82%, в поездах дальнего следования — 85%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ОЖД сообщили о снижении объема пассажирских перевозок в марте.

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