Власти региона передали 2,5 тысячи устройств для считывания сертификатов перевозчикам.

Пассажиропоток на транспорте в Татарстане снизился на 20-30% после введения QR-кодов. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал заместитель главы профильного ведомства по транспорту в республике Андрей Егоров. Специалист объяснил, что около 2,5 тысяч мобильных устройств за считывания ковид-сертификатов были переданы компаниям-перевозчика на безвозмездной основе. Эксперт добавил, что денежные убытки, которые фирмы-перевозчики понесут из-а решения властец, будут возмещены по согласованию с президентом республики.

Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом. Андрей Егоров, чиновник

Эксперт также подчеркнул СМИ, что в регионе был задержан пассажир, который брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора. Потерпевшего осмотрели медики. Ему госпитализация не потребовалась.

Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте.

Видео: Youtube/Россия 24

