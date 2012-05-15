Сергей Греков дал поручение региональному правительству.

Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте. Такое заявление сделал чиновник Сергей Греков в рамках регионального оперативного совещания в администрации муниципалитета. Специалист подчеркнул, что на данный момент на подведомственной ему территории работают около 180 бригад, которые проверяют соблюдение населением санитарных ограничительных мер.

В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте. Сергей Греков, глава города

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане (регион, соседствующий с Башкирией) начало действовать постановление местного правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте. Речь идет о запрете передвижения для пассажиров, у которых нет QR-кодов о вакцинации, медицинском отводе или перенесенном заболевании ковидом. Нововведение привело к снижению пассажиропотока на 20-30%.

В Ульяновске допустили введение QR-кодов на транспорте.

Фото и видео: Facebook / Город Уфа