Женщина выпала из легковушки во время тройного ДТП на Дороге жизни

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 5 октября, во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как стало известно, инцидент случился в районе 13:40 на 11-м км автодороги Петербург-Морье. Иномарка "Субару", за рулем которой сидел мужчина (1966 г. р.), въехала в "Рено" при выезде с левым поворотом с прилегающей территории. В результате столкновения "француз" отлетел и столкнулся с на стоящий рядом "Вольво".

В результате ДТП пассажирка "Рено" выпала из автомобиля и получила тяжелые травмы. Остальные участники отделались легкими повреждениями. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"