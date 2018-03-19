Автовоз протащил "БМВ" по КАДу: пострадала пассажирка иномарки

На КАДе произошла авария: серьезные травмы получила молодая петербурженка.

Поздно вечером 18 марта на КАДе произошла жесткая авария с пострадавшими. На 129-ом километре трассы столкнулись автовоз столкнулся с иномаркой “БМВ”. В результате инцидента пассажирку из последнего транспортного средства пришлось госпитализировать. Сейчас женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили представители пресс-службы УГИБДД по региону.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло на выезде из города Кронштадта на внутреннем кольце КАДа. Травмы получила 27-летняя петербурженка. Водитель автомобиля не пострадал. Он рассказал, что автовоз “Ивеко” несколько метров протащил машину по дороге.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. Согласно предварительной информации, виновником аварии стал 44-летний шофер автовоза.

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