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Автовоз протащил "БМВ" по КАДу: пострадала пассажирка иномарки

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На КАДе произошла авария: серьезные травмы получила молодая петербурженка.

Поздно вечером 18 марта на КАДе произошла жесткая авария с пострадавшими. На 129-ом километре трассы столкнулись автовоз столкнулся с иномаркой “БМВ”. В результате инцидента пассажирку из последнего транспортного средства пришлось госпитализировать. Сейчас женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести.  Об этом сообщили представители пресс-службы УГИБДД по региону.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло на выезде из города Кронштадта на внутреннем кольце КАДа. Травмы получила 27-летняя  петербурженка. Водитель автомобиля не пострадал. Он рассказал, что автовоз “Ивеко” несколько метров протащил машину по дороге. 

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. Согласно предварительной информации, виновником аварии стал 44-летний шофер автовоза.

Видео: Вконтакте
 

Теги: авария , автовоз , бмв , дтп , кад , происшествия спб
Категории: Новости СПб ДТП

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