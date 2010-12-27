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Петербуржцам в "Пулково" задержали рейс в Китай на шесть часов
Сегодня, 16:48
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lesjasap
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Петербуржцам в "Пулково" задержали рейс в Китай на шесть часов

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Петербуржцы улетели на отдых в Китай спустя шестичасового ожидания в аэропорту.

Днем 11 декабря самолет из “Пулково” в китайский город Санья вылетел с задержкой в шесть часов. Пассажиры смогли зайти на борт судна только около половины четвертого дня, хотя должны были покинуть Россию еще утром. 
 
Перевозчик объяснил ситуацию тем, что такой запрос поступил от туроператора. По словам пострадавших туристов, представители авиакомпании сказали, что рейс не был оплачен, а также отсутствовали списки вылетающих. Потом у сотрудников появилась третья "версия" происходящего - завис компьютер. 
Теги: аэропорт , задержка рейса , китай , пулково
Категории: Новости СПб

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