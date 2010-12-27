Бесстрашные поездки: пассажиры такси будут застрахованы

Минфин одобрил инициативу застраховать пассажиров такси.

Министерство финансов России поддержало идею о страховании пассажиров такси. Однако в документ несколько раз вносились справки, об этом сообщает "Прайм".

Изначально предполагалось создание некоего агрегатора, однако это не устроило чиновников. Дело в том, что это изначально увеличит работу операторов такси, а также такое решение могло повлиять на легальных операторов.

Законопроект внесли в Госдуму в конце марта 2018 года. Согласно законопроекту, планируется устранить несправедливость между пассажирами легковых такси и маршрутных перевозчиков. Они защищены лишь в рамках ОСАГО.

Ранее мы сообщали о том, что трамваи в Приморском районе на время ремонта путей заменят электробусами.

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