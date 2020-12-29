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Пассажиры петербургского метро жалуются на задержку поездов на "красной" ветке
Сегодня, 14:59
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lizapoluda

Пассажиры петербургского метро жалуются на задержку поездов на "красной" ветке

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Поезд до станции "Девяткино" ждали почти 30 минут.

В четверг, 7 января, пассажиры петербургского метрополитена не смогли добраться до станции метро "Девяткино" на "красной" ветке из-за поезда, простоявшего в тоннеле около получаса. Об этом сообщил очевидец в ВК-сообществе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что людей высадили из вагона на станции "Площадь Ленина" и сообщили, что движение в сторону конечной станции затруднено. 

На станции метро "Площадь Ленина" высаживают людей и объявляют что движение в сторону Девяткино затруднено. Пропускают уже 2 состав.

сообщили подписчики сообщества

Пользователи в комментариях подтверждают, что они провели в тоннеле примерно 20−30 минут. Обстоятельства инцидента выясняются. 

Ранее мы рассказали о том, что "Ласточка" застряла по пути в Петербург из Псковской области.

Фото:  Piter.TV

 

 

Теги: гуп петербургский метрополитен, девяткино, красная ветка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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