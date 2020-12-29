Пассажиры петербургского метро жалуются на задержку поездов на "красной" ветке

В четверг, 7 января, пассажиры петербургского метрополитена не смогли добраться до станции метро "Девяткино" на "красной" ветке из-за поезда, простоявшего в тоннеле около получаса. Об этом сообщил очевидец в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Известно, что людей высадили из вагона на станции "Площадь Ленина" и сообщили, что движение в сторону конечной станции затруднено.
На станции метро "Площадь Ленина" высаживают людей и объявляют что движение в сторону Девяткино затруднено. Пропускают уже 2 состав.
сообщили подписчики сообщества
Пользователи в комментариях подтверждают, что они провели в тоннеле примерно 20−30 минут. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мы рассказали о том, что "Ласточка" застряла по пути в Петербург из Псковской области.
Фото: Piter.TV
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