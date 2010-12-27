Пассажиры из города на Неве 9 часов не могут улететь в Турцию

Задержка связана со сбоем в графике другого рейса.

В Пулково петербургские пассажиры уже 9 часов не могут улететь в Турцию. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Известно, что самолёт должен был отправится в Анталью в 5 вечера, но вылет перенесли на полночь. Таким образом пассажиры вынуждены около 9 часов коротать в аэропорту.

По предварительной информации, рейс задержали из-за сбоя в графике другого рейса, который ранее вылетел из Симферополя в Петербург.

Ранее мы сообщали о том, что летевший в Петербург самолет вынужден был вернуться в аэропорт Симферополя.

Фото:pixabay