Пассажиры из города на Неве 9 часов не могут улететь в Турцию

В Пулково петербургские пассажиры уже 9 часов не могут улететь в Турцию. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
Известно, что самолёт должен был отправится в Анталью в 5 вечера, но вылет перенесли на полночь. Таким образом пассажиры вынуждены около 9 часов коротать в аэропорту.
По предварительной информации, рейс задержали из-за сбоя в графике другого рейса, который ранее вылетел из Симферополя в Петербург.
Ранее мы сообщали о том, что летевший в Петербург самолет вынужден был вернуться в аэропорт Симферополя.
Фото:pixabay
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