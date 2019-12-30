Перевозчик обновил интерьер в составах с декабря 2019 года.

Пассажирам не понравились новые вагоны "Сапсана". Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на граждан, опробовавших обновленный состав.

Россияне назвали новые вагоны "изоляторами для пассажиров с детьми". Речь идет о десятом вагоне, который РЖД условилась превратить в игровую комнату, как в поездах "Аллегро". Сам детский вагон представляет собой семь мест. Они отделены специальной задвижной дверью и тамбуром с одной стороны, и кабиной машиниста поезда с другой. Как рассказали пассажиры, для детей там только стилизованное под дорогу с разметкой ковровое покрытие, несколько книжек, монитор и шкаф, который вместит один чемодан. Также в вагоне есть отсек для мусора.

Путешественники считают, что рациональнее брать билеты в 6 вагон. Они считают, что там хотя бы есть откидной пеленальный столик и туалет для инвалидов.

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Фото: соцсети